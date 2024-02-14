​​​​​​​Как повлияет смена часового пояса на здоровье казахстанцев?

Это решение было принято с целью установления «биологически правильного» часового пояса, который будет соответствовать естественному природному времени, когда солнце находится в зените в 12:00 часов, что положительно скажется на самочувствии людей, живущих в крупных городах, как Алматы, Астана, Караганда, Шымкент и Туркестан, особенно на здоровье детей.
Синхронизация циркадных ритмов с природным временем имеет важное значение для выработки гормонов в организме. Гормоны играют ключевую роль в регулировании сна, бодрствования, активности и стресса. Эти процессы строго контролируются уровнем гормонов и имеют определенные режимы и циклы.
Для адаптации к новому часовому поясу рекомендуется постепенно изменять время ухода ко сну и пробуждения на 15−20 минут раньше. Это поможет организму привыкнуть к новому режиму. Рекомендуется избегать употребления кофеина и алкоголя перед сном, так как эти вещества могут негативно сказаться на качестве сна. Здоровый образ жизни также играет важную роль в адаптации к изменению времени. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и достаточный отдых помогут организму приспособиться к новому времени. Важно избегать сильной физической и эмоциональной нагрузки перед сном.
В целом, введение единого времени в Республике Казахстан отражает стремление к улучшению качества жизни граждан и созданию более комфортных условий для их самочувствия и здоровья.