​​​​​​​Как повлияет смена часового пояса на здоровье казахстанцев?

Для адаптации к новому часовому поясу рекомендуется постепенно изменять время ухода ко сну и пробуждения на 15−20 минут раньше. Это поможет организму привыкнуть к новому режиму. Рекомендуется избегать употребления кофеина и алкоголя перед сном, так как эти вещества могут негативно сказаться на качестве сна. Здоровый образ жизни также играет важную роль в адаптации к изменению времени. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и достаточный отдых помогут организму приспособиться к новому времени. Важно избегать сильной физической и эмоциональной нагрузки перед сном.