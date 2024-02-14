Власти Москвы заявили, что в городе достаточно вакцин от кори и коронавируса

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильная, соответствует тому, что сейчас идет зимний сезон ОРВИ. У нас нет каких-то высоких цифр ни заболеваемости, ни госпитализации. Все идет обычно, управляемо, контролируемо — достаточно и врачей, и коек. [Вакцин от коронавируса, кори и ОРВИ] достаточно, на сегодняшний день идет плановая вакцинация», — сказала Ракова, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах Форума будущих технологий.