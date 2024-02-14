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В Самарской области ночью 16 февраля похолодает до −32 градусов

В Самарской области ударят сильные морозы в ночь на 16 февраля.
Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 80% 761 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области погода продолжает удивлять. Местных жителей предупредили об очередном сильном перепаде температуры.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью 15 и 16 февраля ожидается сильный мороз, температура воздуха упадет до −32 градусов. Специалисты МЧС по региону рекомендуют ограничить время пребывания на улице, а также не допускать переохлаждения. Чтобы помочь тем, кто замерзает на улице, горожанам стоит запомнить правила первой помощи.

Пострадавшего необходимо перенести в теплое место, снять мокрою и замерзшую одежду, растереть конечности и наложить сухую стерильную повязку на обмороженный участок кожи. В случае осложнений стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью.