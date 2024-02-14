В Самарской области ночью 16 февраля похолодает до −32 градусов

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью 15 и 16 февраля ожидается сильный мороз, температура воздуха упадет до −32 градусов. Специалисты МЧС по региону рекомендуют ограничить время пребывания на улице, а также не допускать переохлаждения. Чтобы помочь тем, кто замерзает на улице, горожанам стоит запомнить правила первой помощи.