Врач рассказал петербуржцам о РСВ-вирусе

Респираторная-синцитиальная инфекция — это заболевание верхних и нижних дыхательных путей, которое вызывается РСВ-вирусом. Он может спровоцировать тяжелые заболевания легких. Часто дети, у которых диагностировали РСВ-вирус, страдают бронхитами и бронхиалитами. У зараженных малышей увеличивается частота дыхания, появляется синюшность кожных покровов, происходят остановки дыхания во время сна.