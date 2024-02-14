«Это была великая женщина»: Екатерина Одинцова рассказала о бывшей свекрови

«Сегодня утром ушла Дина Яковлевна, бабушка мои детей, мама Бориса Немцова. Она прожила долгую и трудную жизнь, полную испытаний и настоящих бед. Работала детским врачом. Никогда не роптала на жизнь. Я ее очень любила и уважала. Это была великая женщина. И очень скромная. Мы будем скучать», — написала телеведущая.