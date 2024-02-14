В Госдуму внесли закон об обязанности жильцов впускать газовщиков в дом

Плановые проверки оборудования внутри квартиры проводятся не реже одного раза в год. Управляющая компания должна оповестить о проверке не менее чем за 20 дней. Нежелание заключать договор, отказ в допуске проверяющих или уклонение от замены грозит штрафом до 2 тыс. руб. для физических лиц и до 100 тыс. руб. для юридических. Если произошла авария или создалась ее угроза, штраф вырастет до 30 тыс. и 400 тыс. руб. соответственно.