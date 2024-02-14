Белорусский инженер придумал 3D-принтер, печатающий дом за 15 часов

Он отметил, что это довольно быстро и дешево, добавив, что будут использоваться белорусские как материалы, так и технологии. Специалист подчеркнул, что ничего подобного в Беларуси нет. Он добавил, что есть что-то похожее в мире, однако отличие белорусского изделия состоит в том, что оно имеет автоматизированный армировщик.