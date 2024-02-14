Белорусский инженер придумал 3D-принтер, печатающий дом за 15 часов

Инженер-конструктор Солигорского Института проблем ресурсосбережения Николай Черкасов разработал 3D-принтер, который может напечатать одноэтажный дом за 15 часов, рассказали в эфире СТВ.
Инженер рассказал, что идея пришла вместе с тем, как на заводе появилось производство аддитивными методами.
— Изготавливаем опытные образцы, формы для холодного лится, проще говоря, 3D-принтеры. Параллельно мне пришла идея сконструировать данную систему.
Он отметил, что это довольно быстро и дешево, добавив, что будут использоваться белорусские как материалы, так и технологии. Специалист подчеркнул, что ничего подобного в Беларуси нет. Он добавил, что есть что-то похожее в мире, однако отличие белорусского изделия состоит в том, что оно имеет автоматизированный армировщик.
— Он связывает две стенки в жесткую конструкцию. Данные разработки есть в космосе.
Сообщается, что для обслуживания 3D-принтера нужны только два человека — оператор и помощник, который загружает раствор. Кроме того, сказано, что цель проекта заключается в том, чтобы дать возможность построить дом каждому — достаточно прийти с уже готовыми чертежами.