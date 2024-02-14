Главные новости к вечеру 14 февраля

Шойгу поручил оперативно доработать «Искандеры» и «Кинжалы»
Министр поручил оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в спецоперации по защите Донбасса.
Бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность
Завод вернулся в собственность государственного автомобильного и автомоторного института НАМИ (подведомственен Минпромторгу).
В российских регионах смогут запрещать «наливайки»
Соответствующий закон вступит в силу с апреля.
Промес приговорен к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков
В данный момент Промес находится в расположении «Спартака» на тренировочных сборах в ОАЭ.
Умер автор музыки для заставки «Ну, погоди!»
Венгерский композитор и дирижер Тамаш Деак, написавший композицию для заставки мультсериала «Ну, погоди!», умер в возрасте 95 лет.