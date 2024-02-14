Главные новости к вечеру 14 февраля

В российских регионах смогут запрещать «наливайки»

Соответствующий закон вступит в силу с апреля.



Промес приговорен к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

В данный момент Промес находится в расположении «Спартака» на тренировочных сборах в ОАЭ.



Умер автор музыки для заставки «Ну, погоди!»

Венгерский композитор и дирижер Тамаш Деак, написавший композицию для заставки мультсериала «Ну, погоди!», умер в возрасте 95 лет.