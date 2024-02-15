В Янтарном затопило часть променада, власти объясняют это погодой

Произошедшее Артур Крупин объяснил большим количеством осадков, из-за которых уровень воды в озере сильно поднялся. «Это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые в области сложились начиная с осени 2023 года и продолжаются зимой 2024 года. Периодически появляются места, где есть подтопления, мы со всем этим работаем. Я там не вижу ничего критичного — понятно, что это неприятно для людей, которые в эти дни выбрали прогулку именно по Янтарному, но ничего страшного, мы справимся с этой ситуацией», — сказал он. По словам главы муниципалитета, по той же причине наблюдались подтопления во дворах, на общественных территориях и садовых участках — эту воду откачивают.