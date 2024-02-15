Не забирайте подаренные родственниками деньги: 6 советов, как обучить детей финансовой грамотности

Дети должны учиться обращению с деньгами с ранних лет — навык поможет ребёнку контролировать свои желания и эмоции. Об этом экономист Павел Голубев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».
«Дети и деньги — это давно уже реальность. Пытаться оградить их, пытаться в своей голове решить, что я буду говорить с ребёнком о деньгах, когда ему будет 14 [лет], например, неправильно. <…> Учитывая проникновение денег, материальной культуры во всё и вся, то разговоры с детьми о деньгах даже важнее, чем разговоры о половом воспитании», — считает Голубев.
По мнению экономиста, взрослые должны учить школьников контролировать желания, а следовательно, и эмоции. Одного «серьёзного разговора на кухне» недостаточно — родителям стоит продумать долгосрочную программу, которую можно корректировать в зависимости от реакции и возраста ребёнка.
Эксперт считает, что есть несколько отправных точек для начала просвещения. Присмотритесь, насколько бережно ребёнок относится к игрушкам и гаджетам, «отличает ли он их от уличного камня».
Ещё один частый звоночек — поведение детей в магазине. Например, если малыш настойчиво уговаривал купить какую-либо вещь, а в пяти метрах от кассы позабыл о новеньком конструкторе, стоит поговорить о материальных ценностях. Дети должны понимать, что каждая игрушка — это время и труд родителей.
И это уже больше, чем слова или любые разговоры. [Вы] покажете ребёнку, что есть деньги, и материально они выглядят так. За них тётя дала чупа-чупс, который теперь легально можно скушать. Ничто ребёнка не цепляет так, как практика", — рекомендует специалист.
Экономист выделял несколько принципов, которым во время обучения должны следовать родители:
- Желание иметь собственные деньги неразрывным образом связано со взрослением ребёнка, поэтому если вы видите, что он становится старше, не тормозите его на этом пути.
- Не забирайте подаренные родственниками деньги, каким бы трудным не было положение в семье. Такие действия обесценивают сам факт владения денежными средствами.
- Выделяйте ребёнку на карманные расходы столько денег, сколько сможет позволить ваш семейный бюджет. Не стоит искусственно занижать или завышать сумму.
- Приучайте ребёнка к тому, что взятые в долг деньги необходимо всегда отдавать, а лучше и вовсе не набирать подобных обязательств.
- Отказывая ребёнку в покупке, не говорите, что денег нет — особенно, если из кошелька явно торчат крупные купюры. Лучше объяснить, что сейчас подобная трата нерациональна, но вполне возможно осуществить её позже.
- Учите ребёнка планировать покупки заранее, хоть это и даётся сложно даже взрослым. Такая привычка крайне важна, особенно в моменты импульсивных «хотелок» в супермаркете.