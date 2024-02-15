Не забирайте подаренные родственниками деньги: 6 советов, как обучить детей финансовой грамотности

«Дети и деньги — это давно уже реальность. Пытаться оградить их, пытаться в своей голове решить, что я буду говорить с ребёнком о деньгах, когда ему будет 14 [лет], например, неправильно. <…> Учитывая проникновение денег, материальной культуры во всё и вся, то разговоры с детьми о деньгах даже важнее, чем разговоры о половом воспитании», — считает Голубев.