Власти Калининградской области разъяснили, кому необходимо поставить штамп в свидетельстве о рождении

С 1 января 2024 года детям до 14 лет, у которых нет документов, подтверждающих гражданство (например, загранпаспорта), нужно поставить штамп в свидетельство о рождении. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Новые требования ввели согласно Указу Президента РФ от 22 ноября 2023 г. («Вопросы гражданства Российской Федерации»). Без соответствующего штампа дети не смогут получить некоторые документы и социальные услуги.
Чем удостоверяется наличие гражданства РФ: паспорт гражданина Российской Федерации (с 14-летнего возраста);загранпаспорт;сведения о детях, внесённые в паспорта родителей, если они заверены подписью должностного лица и соответствующей печатью;свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ.
«Его (штамп — ред.) необходимо проставить тем детям, у кого нет иных документов, подтверждающих гражданство согласно порядку рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. N° 889. Проставляют штамп по месту регистрации одного из родителей в отделе по вопросам миграции МВД России», — сообщил Лысков.
Адреса и график работы в Калининграде: ул. Лейтенанта Яналова, 56 (понедельник с 10:00 до 14:00 и в четверг с 14:00 до 16:00);ул. Генерала Буткова, 16 (вторник с 14:00 до 17:00, четверг с 14:00 до 16:00);ул. Олега Кошевого, 11 (понедельник с 10:00 до 13:00, пятница с 14:00 до 16:00).
В свидетельство о рождении нужно ставить штамп о гражданстве. Калининградцам объяснили суть нововведения.