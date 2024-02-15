Власти Калининградской области разъяснили, кому необходимо поставить штамп в свидетельстве о рождении

Адреса и график работы в Калининграде: ул. Лейтенанта Яналова, 56 (понедельник с 10:00 до 14:00 и в четверг с 14:00 до 16:00);ул. Генерала Буткова, 16 (вторник с 14:00 до 17:00, четверг с 14:00 до 16:00);ул. Олега Кошевого, 11 (понедельник с 10:00 до 13:00, пятница с 14:00 до 16:00).