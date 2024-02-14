Москвичам рекомендовали 15 февраля пересесть на городской транспорт

«ЦОДД: Завтра, 15 февраля, в городе ожидается снегопад — рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон, а также быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, сообщается на сайте kp.ru.
Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в четверг и пятницу в Москве выпадет от 7 до 12 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы, сообщает телеканал «360».
Синоптик рассказал, что 15 февраля столица окажется на периферии антициклона. Давление будет на 12−15 мм рт. ст. выше нормы, создадутся условия, когда воздух, насыщенный влагой, будет сопровождаться выпадением снега.