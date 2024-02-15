Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 15 февраля

Также сегодня Международный день операционной медицинской сестры. Свой профессиональный праздник медицинские сестры, помогающие в операционных залах отмечают с 15 февраля 2009 года, с подачи их профильной Ассоциации. Медицинская операционная сестра должна наравне с хирургом постоянно совершенствовать и улучшать свои навыки. В работе такого специалиста значение имеет и физическая подготовка — непросто стоять 8 часов с оперирующим хирургом, выполняя мгновенно все его указания и требования! Это очень почетная, важная и уважаемая ответственная профессия. Грамотную сестру справедливо называют правой рукой хирурга — она способна работать с ним в унисон, предугадывая дальнейшие действия.