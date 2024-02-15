Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 15 февраля

Что интересного произошло 15 февраля.
В этот день во многих странах принято напоминать окружающим о детях, больных раком. Впервые об этой дате стало известно в 2001 году, когда по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком, был учрежден День детей, больных раком.
В этом же году 15 января в Люксембурге был проведен первый Международный день, но позже эту дату решили перенести на месяц вперед.
Согласно мировой статистике, в мире ежегодно около 200 тысяч детей заболевают раком, 50% из них умирает. Успешное лечение онкологических заболеваний зависит от своевременной диагностики. Лечение может привести к благоприятному исходу, если болезнь обнаруживается на первой или второй стадиях. Но очень часто рак выявляется только на третьей или даже на четвертой стадии.
Также сегодня Международный день операционной медицинской сестры. Свой профессиональный праздник медицинские сестры, помогающие в операционных залах отмечают с 15 февраля 2009 года, с подачи их профильной Ассоциации. Медицинская операционная сестра должна наравне с хирургом постоянно совершенствовать и улучшать свои навыки. В работе такого специалиста значение имеет и физическая подготовка — непросто стоять 8 часов с оперирующим хирургом, выполняя мгновенно все его указания и требования! Это очень почетная, важная и уважаемая ответственная профессия. Грамотную сестру справедливо называют правой рукой хирурга — она способна работать с ним в унисон, предугадывая дальнейшие действия.
В России 15 февраля отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Это — официальная памятная дата в России. Праздник почитает память россиян, которые исполняли служебный долг за пределами Родины. В торжествах участвуют военно-патриотические организации, участники зарубежных военных операций, общественные деятели, чиновники министерства обороны РФ, представители благотворительных фондов.
Исторические события 15 февраля в мире
1949-й — Кнессет утвердил кандидатуру Хаима Вейцмана в качестве первого президента Израиля;
1950-й — премьера мультфильма студии Уолта Диснея по мотивам волшебной сказки Шарля Перро «Золушка»;
1961-й — рейс 548-й авиакомпании Sabena, «Боинг 707», вылетевший из Нью-Йорка, разбился при посадке в Брюсселе. Погибли все 72 человека, находившиеся в нем, а также один человек на земле;
1963-й — основан Институт физики твердого тела РАН;
1965-й — утвержден флаг Канады.
Исторические события 15 февраля в Казахстане
1992-й — состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Ватиканом;
2010-й — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Михаил Бочарников вручил награды казахстанцам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане и по различным причинам не получившим награды своевременно.
2011-й — в Алматы завершилась работа по созданию пятитомника «История Казахстана» (с древнейших времен и до наших дней)".
Дни рождения знаменитостей 15 февраля в мире
- В 1564 году родился Галилео Галилей — итальянский физик, механик, астроном, философ и математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Он первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий;
- в 1710 году родился Людовик XV — король Франции c 1 сентября 1715 года из династии Бурбоно;
- в 1935 году родился Александр Лобановский — бард и автор известных романсов, в том числе «Очарована, околдована», «Дождь притаился за окном…», «Сгорая, плачут свечи» и других;
- в 1972 году родилась Наталья Гусева — советская киноактриса, получила известность после роли Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего».
Кто родился 15 февраля в Казахстане
- В 1914 году родился Шакен Айманов — актер, кинорежиссер, народный артист СССР;
- в 1956 году родился Акмурза Рустембеков — президент Союза архитекторов Казахстана.
День смерти знаменитостей 15 февраля в мире
- В 1939 году умер Кузьма Петров-Водкин — русский живописец, теоретик искусства;
- в 1984 году умер Ростислав Захаров — советский балетмейстер, режиссер и педагог, народный артист СССР;
- в 2007 году умер Роберт Адлер — австрийско-американский изобретатель;
- в 2012 году умер Евгений Ташков — советский и российский режиссёр, сценарист, актер.
Народный праздник 15 февраля
Сегодня отмечается народный праздник Сретение Господне. Это великий двунадесятый праздник в православии. Его название переводится с церковно-славянского языка как «встреча». Православная Церковь в этот день вспоминает встречу в Иерусалимском храме Симеона Богоприимца с маленьким Иисусом при совершении обряда посвящения Богу.
Народное название праздника — Громницы. 2 февраля по юлианскому календарю (после принятия григорианского — 15 февраля) проводили границу между окончанием зимы и началом весны. Праздник приурочивали к противостоянию холода и тьмы с теплом и светом. На Громницы прославляли бога-громовержца Перуна и богиню Громовницу, которым приносили жертвы.
На Сретение Господне нежелательно работать. Нельзя ругаться, сквернословить. Запрещается скучать и грустить, чтобы счастье и любовь не обходили стороной. На радостную встречу необходимо отвечать взаимностью. Нельзя класть на кухонный стол деньги, иначе благополучие и удача могут покинуть дом. Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу — в пути могут ожидать неприятности. Нежелательно переезжать на новое место.
Если на Сретенье небо усыпано звездами, то весна наступит нескоро. Капель 15 февраля предвещает хороший урожай пшеницы. Если зажженная в праздник свеча горит ровно и спокойно, то все члены семьи будут здоровыми. Если покормить на Сретение Господне бездомного голодного пса, то в дом придет удача и достаток.
День ангела
Сегодня День ангела празднует Василий.