22 километра новых дорог откроют в 2024 году в Петербурге

С расширением Петербурга продолжает расти и дорожная сеть города. Недавно в Смольном объявили, что за 2024 год в Северной столице запустят движение по 13 новым объектам дорожной инфраструктуры общей протяженностью более 22 километра. Из них в эксплуатацию будут введены семь объектов. Еще на шести запланировано открытие рабочего движения.
— Петербург последовательно решает задачи развития транспортного каркаса города, — отметил губернатор города Александр Беглов. — Наши приоритеты — строительство и реконструкция дорог, сложных развязок, мостов, подземных переходов. Часть проектов реализуются при поддержке федерального центра. По поручению президента России продолжаем масштабную работу по развитию инфраструктуры Кронштадта, где создается туристско-рекреационный кластер «Остров фортов». В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершим строительство Московско-Дунайской развязки и реконструкцию Петрозаводского шоссе. Это знаковые для Петербурга проекты, они позволят значительно улучшить дорожную ситуацию в южных районах и обеспечить выезды на федеральные трассы.
За работой над дорожной сетью города тщательно следят на всех уровнях, включая депутатов Законодательного собрания.
— Развитие дорожной сети — задача номер один, которую ставят перед нами жители трудового Колпинского района, — отметила депутат Законодательного Собрания от Колпинского района Санкт-Петербурга Елена Киселева. — Актуален этот вопрос и для всего динамично развивающегося северного мегаполиса. Благодаря поддержке Александра Беглова и совместной работе депутатов и районной администрации в Колпинском районе в 2024 году будет закончена реконструкция Колпинского шоссе от кольца Софийской до перекрестка улиц Фидерной и Танкистов, а также завершено строительство транспортной развязки в поселке Понтонный на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе. Открытие этих дорог позволят району вздохнуть свободнее.
В правительстве отметили, что запланированные на этот год проекты позволят петербуржцам еще быстрее перемещаться по родному городу и значительно сэкономить время в пути.