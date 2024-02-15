22 километра новых дорог откроют в 2024 году в Петербурге

— Развитие дорожной сети — задача номер один, которую ставят перед нами жители трудового Колпинского района, — отметила депутат Законодательного Собрания от Колпинского района Санкт-Петербурга Елена Киселева. — Актуален этот вопрос и для всего динамично развивающегося северного мегаполиса. Благодаря поддержке Александра Беглова и совместной работе депутатов и районной администрации в Колпинском районе в 2024 году будет закончена реконструкция Колпинского шоссе от кольца Софийской до перекрестка улиц Фидерной и Танкистов, а также завершено строительство транспортной развязки в поселке Понтонный на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе. Открытие этих дорог позволят району вздохнуть свободнее.