В Беларуси наблюдается рост заболеваний вирусным гепатитом А

Заразиться гепатитом А можно контактно-бытовым путем. А точнее, при несоблюдении правил личной гигиены — через грязные руки и предметы обихода. Либо после употребления неочищенной воды (в колонках, колодцах, родниках и др.), особенно в период оттепели или паводка. Еще один путь — пищевой, связанный с употреблением инфицированных продуктов и блюд из них.