В Беларуси наблюдается рост заболеваний вирусным гепатитом А

В министерстве проинформировали, что на осенне-зимний период приходится наибольшее число случаев заболевания. Заражаются в основном взрослые в возрасте 18−39 лет, и только 20 процентов случаев приходится на детей.
В феврале-марте в Минске и регионах для ограничения распространения заболевания проводится вакцинация людей, которые близко контактировали с заразившимся.
Заразиться гепатитом А можно контактно-бытовым путем. А точнее, при несоблюдении правил личной гигиены — через грязные руки и предметы обихода. Либо после употребления неочищенной воды (в колонках, колодцах, родниках и др.), особенно в период оттепели или паводка. Еще один путь — пищевой, связанный с употреблением инфицированных продуктов и блюд из них.
Гепатит А — инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением печени и сопровождается желтухой.