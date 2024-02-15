В Волгоградской области назвали самые популярные предметы ЕГЭ в 2024 году

По сообщению обладминистрации, в 2024 году обществознание решил сдавать 4791 волгоградец, а математику профильного уровня — 4205. Также в топ-3 самых популярных предметов по выбору вошла биология, которой отдали предпочтение 2543 человека.
Информатику выбрали 1792 выпускника, физику — 1640, историю — 1600, химию — 1596, английский язык — 1155.
Литературу в форме ЕГЭ решили сдавать 830 человек, а географию — 443.
Из предложенного перечня иностранных языков в пользу немецкого сделали выбор 16 волгоградцев, французского — 6, испанского — 2, китайского — 1.
Добавим, что для получения аттестата выпускникам необходимо сдать 2 обязательные дисциплины — русский язык и математику, которую разделили на базовый и профильный уровни. Другие предметы можно выбрать в зависимости от места дальнейшего обучения.
В 2024 году предусмотрено 3 этапа проведения ЕГЭ: досрочный — с 22 марта по 22 апреля, основной — с 23 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.