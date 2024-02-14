В Астане в феврале зарегистрировали 25 случаев коронавируса

Как сообщила главный санитарный врач города Сархат Бейсенова, в текущем эпидемическом сезоне (с октября 2023 года) обследовано 508 госпитализированных и 145 амбулаторных больных вирусологическим методом, из которых у 221 выделен вирус гриппа типа «А» (H3N2).
Помимо этого, проводится мониторинг за негриппозными вирусами. Так, в столице выявили парагрипп 3 и 4 типов, метапневмовирус, бокавирус, аденовирус, риновирус, риносинтициальный и сезонный коронавирус.
«Если оценивать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в городе Астане, то она стабильная. Ежедневно регистрируются единичные случаи, тем самым город продолжает находиться в “зелёной” зоне. Но при этом наблюдается незначительный рост заболеваемости, так по статистике в декабре 2023 года зарегистрирован 61 случай, в январе — 74 случая, а первую неделю февраля 25 случаев», — рассказала Сархат Бейсенова на брифинге.
В стационаре на сегодняшний день находятся три пациента, остальные проходят лечение амбулаторно.
Отмечается, что последнее секвенирование (изучение штаммов) проведено в декабре 2023 года и новых штаммов не выявлено, циркулирует прежний штамм Омикрон.