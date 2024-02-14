В Астане в феврале зарегистрировали 25 случаев коронавируса

«Если оценивать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в городе Астане, то она стабильная. Ежедневно регистрируются единичные случаи, тем самым город продолжает находиться в “зелёной” зоне. Но при этом наблюдается незначительный рост заболеваемости, так по статистике в декабре 2023 года зарегистрирован 61 случай, в январе — 74 случая, а первую неделю февраля 25 случаев», — рассказала Сархат Бейсенова на брифинге.