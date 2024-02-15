Новый автобусный маршрут запустят в Хабаровске летом

Управление промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска проработали вопрос об организации нового автобусного пассажирского маршрута. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе мэрии, транспорт будет ходить под номером 76. Необходимость в создании нового направления возникла вместе со строительством новых микрорайонов.
Автобусы будут следовать от остановки в районе дома № 47а на улице Лазо, где будет оборудована разворотная площадка, до улиц Краснодарской, Карла Маркса, Большой, Воронежской, Серышева, Калинина, Амурского бульвара, Запарина, Джамбула, далее — через улицу Серышева в обратном направлении. Протяженность маршрута составляет 17,9 километра.
— В районе улицы Лазо построен новый микрорайон, поэтому этот маршрут будет очень востребован у жителей. На нем будут курсировать три автобуса вместимостью до 22 человек. С 1 марта 2024 года информация о маршруте № 76 будет внесена в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, далее будет объявлен открытый конкурс. По его итогам и определится перевозчик — предположительно летом текущего года, — рассказал начальник отдела организации регулярных перевозок городского управления транспорта Анатолий Игнатенко.
Напомним, что с конца января в Хабаровске продлён автобусный маршрут № 82. Он связывает недавно построенный микрорайон Ореховая сопка с центром города. Массовая жилищная застройка там продолжается. Люди уже активно заселяют многоэтажные кварталы в ЖК «Берёзки», «Вершины», «Город 4212», а общественный транспорт туда не доходил. Добавилось две остановки: «Шатова» и «Лицей»..