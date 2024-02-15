Новый автобусный маршрут запустят в Хабаровске летом

— В районе улицы Лазо построен новый микрорайон, поэтому этот маршрут будет очень востребован у жителей. На нем будут курсировать три автобуса вместимостью до 22 человек. С 1 марта 2024 года информация о маршруте № 76 будет внесена в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, далее будет объявлен открытый конкурс. По его итогам и определится перевозчик — предположительно летом текущего года, — рассказал начальник отдела организации регулярных перевозок городского управления транспорта Анатолий Игнатенко.