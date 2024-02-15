Что произошло в Иркутске в ночь на 15 февраля 2024 года: последние новости

На Чукотке осудили жителя Иркутской области. Все дело в том, что в течение двух лет он работал на месторождении россыпного золота и похищал драгоценный металл. После он попытался провезти похищенное самолетом. Стоимость золота, найденного у мужчины, оценивается в более чем 23 млн рублей.
В Боханском районе врачи скорой помощи предложили 38-летней жительнице самой добраться до больницы с переломом позвоночника. Расстояние от дома до больницы — 180 километров. Сейчас следователи проводят проверку по этому факту.
В Иркутской области повар оплатил долг по алиментам ради мечты. Долгое время мужчина скрывался от приставов. Однако позже ему понадобилось выехать за границу на курсы для повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства в ресторан. Так как выезд для него был закрыт, он начал сотрудничать с приставами.