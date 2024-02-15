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Минздрав ответит на самые волнующие вопросы жителей Комсомольска-на-Амуре

Сегодня с 9 до 13 часов в Комсомольске-на-Амуре пройдет прямая линия с министерством здравоохранения Хабаровского края по актуальным вопросам горожан.
Источник: МК.RU Хабаровск

Можно лично обратиться к представителям министерства здравоохранения и проконсультироваться в режиме видеосвязи по вопросам лечения и оказания медицинской помощи, об этом в своем телеграм-канале сообщает komsagram.

Для участия необходимо прийти с паспортом по любому из адресов:

администрация города, Аллея Труда, 13, кабинет № 101, телефон 54−10−31;

отдел по работе с населением администрации города, улица Калинина, 6, кабинет № 312, телефон 52−29−29.

Подробную информацию можно уточнить по телефону: 54−10−31.

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