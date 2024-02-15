Карлсона восхитила станция метро «Киевская»

«Один из способов понять, то или иное общество — это посмотреть на его инфраструктуру… эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас… Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране (в США)?» — говорит Карлсон на видео, выложенном на его странице в Х.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.