Карлсона восхитила станция метро «Киевская»

«Один из способов понять, то или иное общество — это посмотреть на его инфраструктуру… эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас… Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране (в США)?» — говорит Карлсон на видео, выложенном на его странице в Х.