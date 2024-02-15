Погоня без прав: силовики задержали злостного пьяного шумахера в Приморье

Водитель Toyota Sprinter, находясь в состоянии алкогольного опьянения, значительно превысил скорость, когда ехал в районе поселка Славянка. Он проигнорировал знаки полицейский, началась настоящая погоня, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Полицейским удалось загнать злостного нарушителя ПДД в тупик. Тогда двое пассажиров попытались скрыться, но их удалось остановить. Стражи правопорядка проверили личности подозреваемых. Выяснилось, что 36-летнего мужчину, находящегося за рулем авто, лишили прав за пьяную езду. По всей видимости, даже такая мера не остановила, раз он решил повторить свой «подвиг».
От медицинского освидетельствования гонщик отказался. Его привлекли к ответственности по 2 статьям административного кодекса и взяли под арест на 10 суток.
Ранее «КП» писала о жестком ДТП: пассажир вылетел через окно.