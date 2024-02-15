Погоня без прав: силовики задержали злостного пьяного шумахера в Приморье

Полицейским удалось загнать злостного нарушителя ПДД в тупик. Тогда двое пассажиров попытались скрыться, но их удалось остановить. Стражи правопорядка проверили личности подозреваемых. Выяснилось, что 36-летнего мужчину, находящегося за рулем авто, лишили прав за пьяную езду. По всей видимости, даже такая мера не остановила, раз он решил повторить свой «подвиг».