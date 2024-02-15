«Не надо тусоваться в ТЦ»: в Новосибирске откроют новые подростковые центры

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко анонсировала открытие в регионе новых подростковых центров. Эти молодежные пространства будут доступны для всех подростков.
Один из первых в стране молодежных центров нового типа был открыт в Новосибирске в 2022 году в рамках программы «Подростки России». Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила тогда, что опыт будут тиражировать и откроют подобные центры в 16 регионах страны. В феврале 2024 года стало известно, что в Новосибирской области планируется открытие новых подростковых пространств.
«В регионе продолжается работа по созданию подростковых центров. В этих центрах можно присесть, отдохнуть, собраться с мыслями, потому что не всегда у подростков есть возможность попить чай, поговорить или с кем-то помолчать. Такие пространства нацелены на то, чтобы дети понимали — не надо сидеть на лавочках, не надо тусоваться в торговых центрах, а вот есть территории, где вам будет нескучно, интересно, и вам всегда там помогут и подскажут. В таких центрах ребята сами определяют свое расписание, выбирают занятия, которые им нравятся», — сообщила в интервью BFM-Новосибирск уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Кураторы проекта подчеркивают, что подростковые центры может посетить любой молодой человек, независимо от своего положения и жизненной ситуации.