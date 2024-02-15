«Не надо тусоваться в ТЦ»: в Новосибирске откроют новые подростковые центры

«В регионе продолжается работа по созданию подростковых центров. В этих центрах можно присесть, отдохнуть, собраться с мыслями, потому что не всегда у подростков есть возможность попить чай, поговорить или с кем-то помолчать. Такие пространства нацелены на то, чтобы дети понимали — не надо сидеть на лавочках, не надо тусоваться в торговых центрах, а вот есть территории, где вам будет нескучно, интересно, и вам всегда там помогут и подскажут. В таких центрах ребята сами определяют свое расписание, выбирают занятия, которые им нравятся», — сообщила в интервью BFM-Новосибирск уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.