Новые камеры за 24 млн рублей установят на двух перекрестках в Новосибирске

В Новосибирске объявлен тендер на установку двух комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Цена контракта составляет почти 24 млн рублей.
Заказчиком работ является ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». Будущий подрядчик должен будет установить камеры, выпущенные минимум в 2023 году, на перекрестке в Ленинском и Советском районах.
Первый комплекс разместят на пересечении улиц Титова и Троллейная. Камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет и другие нарушения со стороны Пермской, Расковой, Осипенко, 1-го Петропавловского переулка.
Второй комплекс установят на перекрестке Бердского шоссе и улицы Русской. Здесь камеры будут отслеживать нарушения водителей со стороны улицы Тихой, Университетского проезда, проспекта Строителей.
Участвовать в аукционе можно до 26 февраля, 28 февраля объявят победителя. После заключения контракта у него будет 120 дней на поставку оборудования.
Напомним, в Новосибирске у театра «Глобус» начнут штрафовать за непристегнутый ремень.