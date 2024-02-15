Историческая фотовыставка о БАМ открылась в Комсомольске-на-Амуре

Также на выставке представлены книги комсомольчанина Владимира Зуева — писателя-краеведа, который внес большой вклад в изучение истории строительства магистрали. Кстати, трассу через болота, леса и горные хребты прокладывали не только молодые комсомольцы, но железнодорожные войска. Под руководством служившего с 1979 по 1984 год заместителем командира — главным инженером Тындинского железнодорожного корпуса на БАМе Анатолия Белозерова издана книга «Наш БАМ: история и современность», с этим трудом также можно ознакомиться в экспозиции.