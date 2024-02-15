Историческая фотовыставка о БАМ открылась в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольском-на-Амуре городском архиве открылась фотодокументальная выставка «Адрес мужества — БАМ», рассказывающая об истории строительства Байкало-Амурской магистрали. В представленных материалах посетители могут ознакомиться с документами о награждении участников строительства, памятными значками, фотографиями, с зарисовками корреспондентов, фотографов, художников и копиями газетных статей, освещавших ход строительства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Также на выставке представлены книги комсомольчанина Владимира Зуева — писателя-краеведа, который внес большой вклад в изучение истории строительства магистрали. Кстати, трассу через болота, леса и горные хребты прокладывали не только молодые комсомольцы, но железнодорожные войска. Под руководством служившего с 1979 по 1984 год заместителем командира — главным инженером Тындинского железнодорожного корпуса на БАМе Анатолия Белозерова издана книга «Наш БАМ: история и современность», с этим трудом также можно ознакомиться в экспозиции.
Еще одна представленная книга создана Государственным архивом Хабаровского края «БАМ: через годы, через расстояния…». Это издание представляет собой сборник архивных документов по истории строительства Восточного участка Байкало-Амурской магистрали, отражающих ход изысканий, проектирования и освоения зоны БАМа.
Напомним, в 2024 году отмечается юбилей Байкало-Амурской магистрали — 50 лет со дня начала широкомасштабного строительства железной дороги. С выставкой может ознакомиться любой желающий по адресу: Комсомольск-на-Амуре, пер. Санитарный, д. 2.