Хабаровский «Амур» одержал волевую победу над «Трактором» и продолжил победную серию

— Так и есть, мы давно просили играть проще, игра пошла у многих ребят, отсюда и высокая результативность. Прошла у нас чехарда, то одно, то второе, то травмы, то ещё что-то. Сейчас все более — менее устаканилось — это хорошо. Баланс сейчас у нас есть везде.