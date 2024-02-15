Хабаровский «Амур» одержал волевую победу над «Трактором» и продолжил победную серию

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» дома обыграл челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Владислав Барулин, также отличились Ян Дрозг и Станислав Бочаров. У «трактористов» шайбы забросили Сергей Телегин и Чарльз Робинсон, сообщает ИА AmurMedia.
После вчерашнего поединка Алексей Заварухин внес изменения в состав челябинцев. Место в воротах занял Зак Фукале, Сергей Мыльников остался в запасе. Данил Юртайкин вернулся в первую тройку, заменив Виталия Кравцова. Михаил Котляревский и Владимир Жарков оказались в звене с Александром Шаровым. Защитник Александр Кирпичников остался вне игры.
Первыми счёт в матче открыли челябинцы. Сергей Телегин здорово бросил от синей линии, застав врасплох Игоря Бобкова. Для защитника «черно-белых» эта шайба стала шестой в текущем сезоне. Семь минут спустя Ян Дрозг восстановил равенство на табло.
Во второй трети поединка Станислав Бочаров и Владислав Барулин огорчили Зака Фукале. Южноуральцы постарались вернуться в игру. Многочисленные атаки на ворота Игоря Бобкова результата не принесли. Стоит отметить и многочисленные потасовки, которые начались на льду на экваторе встречи. Одним из самых зрелищных противостояний стал поединок Ильи Карпухина и Виктора Балдаева.
В заключительном отрезке матча команды обменялись заброшенными шайбами, отличились Владислав Барулин и Чарльз Робинсон. Итог встречи — 4:2 в пользу хабаровчан, сообщает пресс-служба ХК «Трактора».
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин:
— Не получилось то, что сегодня в движении проигрывали сопернику. «Амур» был чуть быстрее, выигрывал нейтральные шайбы, этого нам и не хватило".
— Почему не успевали?
— На физику мы не обращаем внимание, мы должны играть в тот хоккей, который приносит нам результат. Сегодня мы играли неправильно, отсюда и результат.
— «Трактору» не хватает балла до досрочного выхода в плей-офф, это давит в плане психологии?
— Скорее давит серия из поражений подряд. А за очки будем биться в следующих играх.
Главный тренер "Амура’Андрей Мартемьянов:
— Доволен содержанием игры, результатом, настроем команды, забили четыре шайбы. Не дали много забить сопернику, считаю игра удалась. На удивление обе команды сегодня по движению очень прилично выглядели. У соперника очень хороший потенциал в атаке, но мы стратегически грамотно выстроили подготовку к этим матчам, провели их по заданию и одержали две победы.
— Пошла серия побед, что поменялось в игре?
— Вернулись все в строй после травм, команда набралась уверенности, почувствовали вкус побед. Игра идёт, я благодарен парням за самоотдачу сумасшедшую. Вижу, как все профессионально готовятся к матчам, нам нужно выигрывать, деваться нам некуда. Мы хотим решить ту задачу, которую нам поставили.
— Казалось бы, должен давить результат, но команда будто раскрепостилась?
— Так и есть, мы давно просили играть проще, игра пошла у многих ребят, отсюда и высокая результативность. Прошла у нас чехарда, то одно, то второе, то травмы, то ещё что-то. Сейчас все более — менее устаканилось — это хорошо. Баланс сейчас у нас есть везде.
— С чем связан прогресс Барулина?
— Доверие тренерского штаба, он на новой для себя позиции играет, партнёры его поддержали. Все приходит через работу. Хорошее взаимопонимание получилось у этой тройки. Найти центрального на ровном месте — это большой успех. Шевченко тоже не совсем центральный, но получается всё. У нас центральная ось сейчас очень неплохая, Грачёв еще как выздоровеет — будет всё в полном порядке.
— Панюков не играл по каким причинам?
— Чистая ротация состава. Мы решили освежить линию атаки двумя форвардами. Соперник больше рокировок сделал. Парни неплохо вошли в игру и смотрелись.