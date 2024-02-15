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В Новосибирской области восстановили движение на трассах после шторма

В Новосибирской области восстановили движение на участках трасс Р-254 «Иртыш» на Северном обходе, Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» после недавнего шторма.
Источник: ТУАД

Пассажирский и грузовой транспорт может беспрепятственно может передвигаться по территории региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Тем не менее, по прогнозам синоптиков, сегодня, 15 февраля, шторм в регионе продолжится. Порывы ветра по-прежнему будут достигать 23−25 м\с, возможны метели, снегопады, снежные заносы и гололед.

По этой причине не исключено, что движение по трассам вновь может быть перекрыто в течение дня.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за шторма.