В Новосибирской области восстановили движение на трассах после шторма

Пассажирский и грузовой транспорт может беспрепятственно может передвигаться по территории региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Тем не менее, по прогнозам синоптиков, сегодня, 15 февраля, шторм в регионе продолжится. Порывы ветра по-прежнему будут достигать 23−25 м\с, возможны метели, снегопады, снежные заносы и гололед.
По этой причине не исключено, что движение по трассам вновь может быть перекрыто в течение дня.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за шторма.