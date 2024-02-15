Выше климатической нормы: в Приморье продолжается тренд на потепление

Синоптики Примгидромета рассказали о погоде в Приморье на предстоящие выходные, 17 и 18 февраля. Температура воздуха в эти дни для зимнего месяца окажется выше климатической нормы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В субботу, 17 февраля, в Приморье ожидают небольшие осадки. Ночь будет морозной, столбики термометров опустятся до −7…-16°С, на южном побережье до −3…-6°С, а в горных районах похолодает до −18…-24°С. Днем воздух в крае прогреется до +2…+11°С.
В воскресенье, 18 числа, осадки прекратятся, а потепление продолжится. Температура воздуха и ночью, и днем окажется выше чем в субботу на 4−7 градусов.
Во Владивостоке в предстоящие выходные преимущественно облачно, но без осадков. 17 февраля минимальная температура воздуха достигнет 0…-3°С, максимальная +2…+5°С. В воскресенье потепление продолжится.