Выше климатической нормы: в Приморье продолжается тренд на потепление

В субботу, 17 февраля, в Приморье ожидают небольшие осадки. Ночь будет морозной, столбики термометров опустятся до −7…-16°С, на южном побережье до −3…-6°С, а в горных районах похолодает до −18…-24°С. Днем воздух в крае прогреется до +2…+11°С.