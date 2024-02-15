Вероятные причины коммунальных аварий назвали в Новосибирске

По его словам, сейчас работает комиссия по расследованию причин возникновения коммунальных аварий на теплосетях левого берегу. Сейчас члены комиссий среди возможных причин ЧП называют гидроудар, наличие повышенного давления за счет работы автоматики на индивидуальных тепловых пунктах и влияние постоянного и переменного токов. Однако точные причины будут определены в итоговом докладе комиссии.