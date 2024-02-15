Вероятные причины коммунальных аварий назвали в Новосибирске

В Законодательном Собрании Новосибирской области прошло заседание комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам региона. В ходе него выступил вице-губернатор НСО Сергей Семка, который также является главой штаба по ликвидации аварий в Новосибирске.
По его словам, сейчас работает комиссия по расследованию причин возникновения коммунальных аварий на теплосетях левого берегу. Сейчас члены комиссий среди возможных причин ЧП называют гидроудар, наличие повышенного давления за счет работы автоматики на индивидуальных тепловых пунктах и влияние постоянного и переменного токов. Однако точные причины будут определены в итоговом докладе комиссии.
В настоящее время эксперты продолжают определять размер ущерба после аварий. СГК вместе с УК делает перерасчет платы за отопления, включая компенсацию за повышенный расход электроэнергии.
Напомним, в Новосибирске у энергетиков нашли 162 нарушения после коммунальных аварий.