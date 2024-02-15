Уссурийская таможня не дала вывезти контрабандой в Китай $73 тысячи

Россиянин прибыл в пункт пропуска в составе туристической группы на автобусе, следовавшем в Китай. Во время устного опроса он утверждал, что не имеет товаров, запрещенных к вывозу из России. Однако его заметное волнение вызвало подозрения у таможенников.