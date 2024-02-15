Уссурийская таможня не дала вывезти контрабандой в Китай $73 тысячи

У гражданина Российской Федерации, пытавшегося пересечь границу в пункте пропуска МАПП Пограничный в Приморье, таможенники обнаружили 73 тысячи долларов США, которые он не заявил в декларации. Мужчина хотел незаконно вывезти эти средства в Китай, что влечёт за собой наказание.
Россиянин прибыл в пункт пропуска в составе туристической группы на автобусе, следовавшем в Китай. Во время устного опроса он утверждал, что не имеет товаров, запрещенных к вывозу из России. Однако его заметное волнение вызвало подозрения у таможенников.
При проверке ручной клади было обнаружено, что в нагрудной сумке мужчины находятся семь пачек денежных купюр номиналом 100 долларов США.
Уссурийская таможня возбудила уголовное дело за контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере. Деньги изъяты. Мужчине грозит штраф от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денег, либо ограничение свободы до четырёх лет.
Наличные денежные средства должны быть задекларированы при ввозе и вывозе, если их общая сумма превышает 10 тысяч долларов США.