Страсти по Бучельникову: болельщица «Адмирала» настойчиво атакует Ротенбергов

Отметим, что форвард Дмитрий Бучельников выступает за «Адмирал» на правах аренды — он пришёл в команду в ходе сезона, перейдя из СКА в обмен на вратаря Никиту Серебрякова. Всего в нынешнем сезоне нападающий провёл за «Адмирал» 50 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач.