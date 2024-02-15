Страсти по Бучельникову: болельщица «Адмирала» настойчиво атакует Ротенбергов

Во Владивостоке прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» проиграл казахстанскому «Барысу» (2:3), сообщает ИА PrimaMedia.
Вниманием игру не обделила и болельщица «Адмирала», которая за день этого обратилась к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу с просьбой не забирать арендованного нападающего Дмитрия Бучельникова. Теперь она составила новое послание Борису Ротенбергу — отцу тренера команды из Санкт-Петербурга.
«Борис Романович, поговорите, пожалуйста, с сыном, пусть оставит нам Бучельникова», — такое сообщение оставила девушка на плакате.
Отметим, что форвард Дмитрий Бучельников выступает за «Адмирал» на правах аренды — он пришёл в команду в ходе сезона, перейдя из СКА в обмен на вратаря Никиту Серебрякова. Всего в нынешнем сезоне нападающий провёл за «Адмирал» 50 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач.
Напомним, «Адмирал» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ в сезоне-2023/24.