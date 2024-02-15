В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать йогурт

Советы дали в телеграм-канале красноярского ведомства.
В Роспотребнадзоре рассказали, что только в натуральных йогуртах содержатся живые бактерии, которые полезны для организма. Они способны улучшать пищеварение, а также нормализовать микрофлору кишечника. Также в йогуртах содержатся витамины группы В, С, А, цинк, железо и магний.
При покупке йогурта следует обратить внимание на следующие вещи:
— чем короче срок годности, тем натуральнее продукт;
— в составе не должно быть консервантов, красителей, ароматизаторов, стабилизаторов и загустителей;
— продукт должен храниться на витрине, температура там должна быть не ниже +6 градусов.
На упаковке должен быть указан состав, срок хранения, изготовитель.