В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать йогурт

В Роспотребнадзоре рассказали, что только в натуральных йогуртах содержатся живые бактерии, которые полезны для организма. Они способны улучшать пищеварение, а также нормализовать микрофлору кишечника. Также в йогуртах содержатся витамины группы В, С, А, цинк, железо и магний.