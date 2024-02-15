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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать йогурт

Советы дали в телеграм-канале красноярского ведомства.
Источник: Freepik

Советы дали в телеграм-канале красноярского ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что только в натуральных йогуртах содержатся живые бактерии, которые полезны для организма. Они способны улучшать пищеварение, а также нормализовать микрофлору кишечника. Также в йогуртах содержатся витамины группы В, С, А, цинк, железо и магний.

При покупке йогурта следует обратить внимание на следующие вещи:

— чем короче срок годности, тем натуральнее продукт;

— в составе не должно быть консервантов, красителей, ароматизаторов, стабилизаторов и загустителей;

— продукт должен храниться на витрине, температура там должна быть не ниже +6 градусов.

На упаковке должен быть указан состав, срок хранения, изготовитель.

здоровье