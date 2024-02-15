Жителей многоквартирных домов Пограничного округа объединил вечер-портрет

«Единая Россия» продолжает на территориях края серию разноформатных встреч с гражданами в рамках проекта «Жители МКД». Помимо традиционной работы с обращениями — помогающей приморцам наладить взаимодействие с управляющими компаниями или получить грантовую поддержку — проводятся и культурно-просветительские мероприятия. Так, в Пограничном муниципальном округе состоялся вечер-портрет «От героев былых времен» (16+) памяти народного артиста СССР Василия Ланового.
На встречу, посвященную выдающемуся артисту театра и кино, в межпоселенческой библиотеке собрались десятки жителей многоквартирных домов поселка Пограничный. Сотрудники учреждения рассказали аудитории о детстве и юности Василия Ланового, его дебюте в спектакле «Том Сойер» (12+) и дальнейшей актёрской карьере.
«Безусловно, Василий Семёнович стал примером для целой плеяды актёров, выросших на его фильмах, сохраняя энергичность и любовь к профессии до последних дней своей жизни», — подчеркнули сотрудники библиотеки.
«Знаем и помним Василия Ланового не только как прекрасного актёра, но и человека с большой буквы, патриота своей страны, идейного вдохновителя акции “Бессмертный полк”. Всю свою жизнь он посвятил сохранению памяти о героях, восстановивших мир на планете», — отметила председатель районного союза пенсионеров Надежда Пискун.
Отметим, что вечер-портрет активисты «Единой России» провели сразу в рамках двух проектов — «Жители МКД» и «Историческая память».