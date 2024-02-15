Жителей многоквартирных домов Пограничного округа объединил вечер-портрет

« Единая Россия » продолжает на территориях края серию разноформатных встреч с гражданами в рамках проекта «Жители МКД». Помимо традиционной работы с обращениями — помогающей приморцам наладить взаимодействие с управляющими компаниями или получить грантовую поддержку — проводятся и культурно-просветительские мероприятия. Так, в Пограничном муниципальном округе состоялся вечер-портрет «От героев былых времен» (16+) памяти народного артиста СССР Василия Ланового.

На встречу, посвященную выдающемуся артисту театра и кино, в межпоселенческой библиотеке собрались десятки жителей многоквартирных домов поселка Пограничный. Сотрудники учреждения рассказали аудитории о детстве и юности Василия Ланового, его дебюте в спектакле «Том Сойер» (12+) и дальнейшей актёрской карьере.

«Безусловно, Василий Семёнович стал примером для целой плеяды актёров, выросших на его фильмах, сохраняя энергичность и любовь к профессии до последних дней своей жизни», — подчеркнули сотрудники библиотеки.

Гости вспомнили такие фильмы, как «Офицеры» (16+), «Павел Корчагин» (16+) и «Война и мир» (16+), посмотрели сцены из спектаклей «Каменный гость» (16+) и многих других, а кто-то из присутствующих познакомился с творчеством актера впервые. И, конечно, прозвучала песня «От героев белых времён», которая вызывает в памяти образ выдающегося советского и российского артиста.