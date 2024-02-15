В 14 областях Казахстана из-за непогоды закрыты трассы

Трассы закрыты в следующих регионах:
- Абайская область — 7 участков (796 км);
- Актюбинская область — 5 участков (696 км);
- Алматинская область — 1 участок (84 км);
- Атырауская область — 1 участок (9 км);
- Восточно-Казахстанская область — 7 участков (511 км);
- Жамбылская область — 1 участок (450 км);
- Жетысуская область — 2 участка (158 км);
- Карагандинская область — 1 участок (48 км);
- Костанайская область — 1 участка (83 км);
- Кызылординская область — 1 участка (815 км);
- Павлодарская область — 2 участка (423 км);
- Северо-Казахстанская область — 3 участка (316 км);
- Туркестанская область — 2 участка (283 км);
- Улытауская область — 2 участка (438 км).
Согласно информации «КазАвтоЖола», на автодорогах республиканского значения задействовано 224 единицы техники и 294 человека.