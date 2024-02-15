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В 14 областях Казахстана из-за непогоды закрыты трассы

По состоянию на 07:00 15 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 36 участках автодорог республиканского значения в 14 областях, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 69% 763 мм рт. ст. +4°
Источник: pixabay

Трассы закрыты в следующих регионах:

  • Абайская область — 7 участков (796 км);
  • Актюбинская область — 5 участков (696 км);
  • Алматинская область — 1 участок (84 км);
  • Атырауская область — 1 участок (9 км);
  • Восточно-Казахстанская область — 7 участков (511 км);
  • Жамбылская область — 1 участок (450 км);
  • Жетысуская область — 2 участка (158 км);
  • Карагандинская область — 1 участок (48 км);
  • Костанайская область — 1 участка (83 км);
  • Кызылординская область — 1 участка (815 км);
  • Павлодарская область — 2 участка (423 км);
  • Северо-Казахстанская область — 3 участка (316 км);
  • Туркестанская область — 2 участка (283 км);
  • Улытауская область — 2 участка (438 км).

Согласно информации «КазАвтоЖола», на автодорогах республиканского значения задействовано 224 единицы техники и 294 человека.