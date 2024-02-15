В Новосибирской области Минздрав не обеспечил ребенка-диабетика глюкометром

По предварительным данным, прокуратура Новосибирской области обратилась в суд после заявления представителя ребенка-диабетика о том, что в больнице ему отказались выдавать положенный законом инсулин.
«Установлено, что ребенок-инвалид, имеющий заболевание “сахарный диабет 1 типа”, не был обеспечен необходимыми медицинскими препаратами», — передали правоохранительные органы.
По результатам расследования, Центральный районный суд Новосибирска встал на сторону ребенка и обязал Министерство здравоохранения РФ Новосибирской области обеспечить его глюкометром.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске прокуратура проверит закупку опасного устройства для диабетиков.