«Стильный дизайн и повышенная плавность хода»: трамвай за 83 млн рублей едет в Красноярск

Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе компании-изготовителя — Усть-Катавского вагоностроительного завода, входящего в структуру Роскосмоса.
В рамках контракта, заключенного с администрацией Красноярска в ноябре 2023 года, Усть-Катавский вагоностроительный завод изготовил односекционный трамвайный вагон со 100% низким уровнем пола. В документах закупки было указано, что его должны были привезти в краевой центр до 1 февраля 2024, но сроки сместились на более поздние.
«Трамвайный вагон для Красноярска модели 71−628М оснащен с учетом всех технологических нюансов и потребностей заказчика, — рассказывают изготовители. — Он отличается стильным современным дизайном экстерьера и интерьера, широкими проходами в салоне, повышенной плавностью хода и пониженным уровнем шума за счет передовых технологических решений, примененных конструкторами УКВЗ. Пассажировместимость трамвая — до 160 человек, в вагоне предусмотрено 40 мест для сидения и специальное место для маломобильных пассажиров, а также аппарель — устройство для их посадки-высадки. Пассажиры во время поездки в трамвае смогут зарядить гаджеты, воспользовавшись USB-разъемами».
Гендиректор предприятия предположил, что этот вагон может быть не последним, закупленным для Красноярска: «В прошлом году Красноярск разместил заказ на один вагон. Однако это только начало сотрудничества. Полагаем, что далее последует заказ уже на большую партию».