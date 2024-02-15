«Стильный дизайн и повышенная плавность хода»: трамвай за 83 млн рублей едет в Красноярск

«Трамвайный вагон для Красноярска модели 71−628М оснащен с учетом всех технологических нюансов и потребностей заказчика, — рассказывают изготовители. — Он отличается стильным современным дизайном экстерьера и интерьера, широкими проходами в салоне, повышенной плавностью хода и пониженным уровнем шума за счет передовых технологических решений, примененных конструкторами УКВЗ. Пассажировместимость трамвая — до 160 человек, в вагоне предусмотрено 40 мест для сидения и специальное место для маломобильных пассажиров, а также аппарель — устройство для их посадки-высадки. Пассажиры во время поездки в трамвае смогут зарядить гаджеты, воспользовавшись USB-разъемами».