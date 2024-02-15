Водозаборные колонки с подогревом устанавливают в Хабаровске

В Хабаровске началась работа по установке водозаборных колонок с электроподогревом. Всего в городе появится две сотни таких объектов. Подогрев с использованием греющих кабелей позволит набрать воду даже в сильные морозы, пишет администрация Хабаровска. Сейчас же в большой минус она просто замерзает.
В этом году в городе появились уже 10 колонок. В планах — модернизация еще 200 оборудований.
— Давайте будем думать, смотреть, чтобы все колонки переводить на обогрев там, где это возможно, потому что не везде есть линия электропередачи, но в большинстве случаев надо к этому стремиться, — сказал мэр города Сергей Кравчук.
Глава города также отметил, что нужно обойти сложности перехода.
Пока данных о том, в каких частях города появятся такие колонки, в администрации не сообщают.