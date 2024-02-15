В Челябинске из-за морозов 15 февраля отменили уроки в школах

— Уважаемые челябинцы! Сегодня, 15 февраля, Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по 9-й классы первой смены и с 1-го по 4-й классы второй смены, — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы-112 Челябинска.
В 6 часов утра сегодня в городе фиксировали −27 градусов, которые на фоне ветра и высокой влажности ощущались как −38.
А так выглядит температурная шкала отмены занятий в школах Челябинска, с учётом которой в городе принимают решение — оставаться ученикам дома или отправляться на уроки.
По данным регионального Гидрометцентра, 40-градусные морозы продолжат свирепствовать в регионе ещё пару дней.
Напомним, накануне из-за серьёзного похолодания в регионе объявили штормовое предупреждение.
Если дома станет скучно, можно провести время за настольными играми. Многих от настолок отталкивает сложность, поэтому подготовили для вас подборку, которая начинается с самых простых — где объяснение правил займёт меньше минуты.