Как сохранить желудок здоровым?

В городах каждый четвертый человек к 28 годам страдает различными болезнями желудка.
В городах каждый четвертый человек к 28 годам страдает различными болезнями желудка. Заболевания имеют предрасполагающие факторы: например, группой риска по язвенной болезни являются мужчины 20−40 лет, а злокачественные новообразования встречаются чаще у людей старше 50 лет. Врач «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», к. м. н. Ирина Кожинова рассказывает о профилактике болезней ЖКТ.
Как сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт?
Откажитесь от слишком жирной, солёной, сладкой и мучной пищи, фастфуда и полуфабрикатов.
Умеренно употребляйте полезные ненасыщенные жиры, которые находятся в оливковом масле, орехах, семечках и жирной рыбе. Включайте в повседневное питание морепродукты.
Пейте чистую воду без газа — 6−8 стаканов в сутки (1,5−2 л).
Ограничьте копчёности (в процессе копчения образуются канцерогены), продукты с обилием химических консервантов, красителей, стабилизаторов (они пагубно влияют на сохранность кишечной микрофлоры, печёночные клетки, слизистую всей пищеварительной трубки).
Не злоупотребляйте продуктами, богатыми эфирными маслами (редька, белокочанная капуста, чеснок, зелёный и репчатый лук, редис, брюква, горчица, хрен и др.) и острыми блюдами (маринады и др.). При постоянном употреблении они могут привести к заболеваниям ЖКТ.
Ешьте продукты, богатые клетчаткой: цельнозерновой хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы, коричневый рис, фасоль, чечевицу, орехи, семечки, фрукты и овощи.
Питайтесь дробно 4−5 раз в день. Не пропускайте завтрак. Завтрак с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахаров и жиров позволяет не перекусывать вредной пищей в течение дня.
Откажитесь от употребления алкоголя и табака: они пагубно влияют не только на ЖКТ, но и на остальные органы.
Избегайте стрессов. Нахождение большую часть дня в помещении без солнечного света, жёсткие диеты, частые перелёты, длительное стояние в автомобильных пробках, гиподинамия или изнуряющие тренировки, дефицит отдыха, острые психотравмирующие ситуации и т. д. влияют на развитие заболеваний ЖКТ.
При появлении расстройств пищеварения, болей в животе, изжоги и т. п. следует посетить врача. Своевременное обследование и лечение позволят сохранить здоровье, а в некоторых случаях и жизнь.