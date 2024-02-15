Как сохранить желудок здоровым?

В городах каждый четвертый человек к 28 годам страдает различными болезнями желудка. Заболевания имеют предрасполагающие факторы: например, группой риска по язвенной болезни являются мужчины 20−40 лет, а злокачественные новообразования встречаются чаще у людей старше 50 лет. Врач «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», к. м. н. Ирина Кожинова рассказывает о профилактике болезней ЖКТ.