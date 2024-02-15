Обновлённая библиотека имени Корнея Чуковского в Красноярске открыла свои двери для читателей

14 февраля, в Международный день книгодарения в краевой столице открылась обновлённая библиотека имени Корнея Чуковского. Учреждение находится на Металлургов, 20а.
Учреждению культуры работает с 1970 года, а в этом помещении на Металлургов открыто с 1978-го, сообщает мэрия.
В помещении учреждения провели полную модернизацию. В библиотеке несколько современных залов: для младших и старших школьников, звукозаписывающей студией, конференц-залом и переговорной комнатой, i-лабораторией и исследовательской лабораторией, а также игровой комнатой.
Также пополнился фонд библиотеки современной литературой. Немного ранее модернизацию оценил глава города и подарил учреждению культуры книгу «Дорогами земли» о земляке, меценате, Почётном гражданине Красноярска и края Хазрете Меджидовиче Совмене.