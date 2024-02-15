Оттепель пробудила медведей в хабаровском зоосаде

Раннее потепление не прошло незамеченным в Хабаровске. В пригороде, в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева раньше обычного проснулись бурые медведи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Обычно раньше всех просыпается юная медведица Дива. Ежегодно она выходит из своей берлоги на две, а то и на три недели раньше своих родителей Маши и Балу. Сейчас мама и папа Дивы все еще спят в своих укрытиях, а вот Дива вовсю радуется приближению весны.
На этот раз Дива встречает оттепель не одна. В этом году к ней присоединилась медведица Муха.
— Да, стадия глубокого сна у них закончилась. Но есть вероятность, что холодные температуры вновь вернутся в Хабаровский край и наши медведи снова погрузятся в дремоту. Это будет уже не тот глубокий сон, который был раньше, но досыпать они будут в своих убежищах, — рассказали в пресс-службе зоосада «Приамурский». Обычно медведи в зоосаде просыпаются в начале марта.
Не раньше этого времени посетители смогут увидеть Машу и Балу: семейная чета, вопреки природным обычаям, ложиться спать вместе, и также вместе просыпаются. Кстати, эта влюбленная пара — одна из первых жителей «Приамурского». В стенах зоосада они живут больше 16 лет.