Оттепель пробудила медведей в хабаровском зоосаде

Раннее потепление не прошло незамеченным в Хабаровске. В пригороде, в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева раньше обычного проснулись бурые медведи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Обычно раньше всех просыпается юная медведица Дива. Ежегодно она выходит из своей берлоги на две, а то и на три недели раньше своих родителей Маши и Балу. Сейчас мама и папа Дивы все еще спят в своих укрытиях, а вот Дива вовсю радуется приближению весны.



На этот раз Дива встречает оттепель не одна. В этом году к ней присоединилась медведица Муха.