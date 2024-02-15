Тату на шее и груди: в Новосибирске пропал 29-летний мужчина

В Новосибирске без вести пропал 29-летний Анатолий Евтушенко. Он выходил на связь вечером 9 февраля, но с тех пор больше не берет трубку.
Приметы пропавшего: рост примерно 170 сантиметров, голубые глаза, русые короткие волосы. На шее и груди большая татуировка. Когда уходил, был одет в черные джинсы, черную кофту, черную куртку, черные кроссовки, c собой взял черный рюкзак.
Если вы видели пропавшего или знаете, кто он находится, сообщите по номеру 8−800−700−54−52 (в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт») или 112.