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Тату на шее и груди: в Новосибирске пропал 29-летний мужчина

В Новосибирске пропал 29-летний мужчина с тату на шее и груди.
Источник: Без источника

В Новосибирске без вести пропал 29-летний Анатолий Евтушенко. Он выходил на связь вечером 9 февраля, но с тех пор больше не берет трубку.

Приметы пропавшего: рост примерно 170 сантиметров, голубые глаза, русые короткие волосы. На шее и груди большая татуировка. Когда уходил, был одет в черные джинсы, черную кофту, черную куртку, черные кроссовки, c собой взял черный рюкзак.

Если вы видели пропавшего или знаете, кто он находится, сообщите по номеру 8−800−700−54−52 (в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт») или 112.