Жители Хабаровска смогут увидеть Юпитер рядом с Луной

В списке городов, жители которых смогут увидеть Юпитер, — 11 наименований. И там есть Хабаровск. Также повезет Самаре, Саратову, Архангельску, Перми, Ижевску, Ульяновску, Казани, Нижнему Новгороду, Набережным Челнам и Краснодару. Здесь прогнозируется ясная погода без облаков и осадков, так что рассмотреть планету получится с максимально возможными для этого подробностями.