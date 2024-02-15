Жители Хабаровска смогут увидеть Юпитер рядом с Луной

Жители нескольких городов России смогут увидеть рядом с Луной Юпитер. Это произойдет 15 февраля, сообщает сервис «Яндекс Погода».
Юпитер на небе выглядит намного крупнее и ярче, чем обычные звезды. Найти его будет просто: большая яркая точка рядом с Луной. Причем, настолько примечательная, что увидеть планету не помешает даже свет городских фонарей.
В списке городов, жители которых смогут увидеть Юпитер, — 11 наименований. И там есть Хабаровск. Также повезет Самаре, Саратову, Архангельску, Перми, Ижевску, Ульяновску, Казани, Нижнему Новгороду, Набережным Челнам и Краснодару. Здесь прогнозируется ясная погода без облаков и осадков, так что рассмотреть планету получится с максимально возможными для этого подробностями.
Увидеть Юпитер смогли бы и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Челябинска и Екатеринбурга, но им помещает пасмурная погода. Шанс есть, но он минимальный.