В Иркутской области заключили более тысячи соцконтрактов

За прошлый год в Иркутской области заключили 1190 социальных контрактов для поиска работы. В результате 90% жителей трудоустроились. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— Услугой воспользовались те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, — уточняет пресс-служба правительства региона.
Специалисты через социальные контракты помогают людям найти нужные вакансии, а также получить профессиональное или дополнительное образование.
Тем, кто заключил контракт, в течение четырех месяцев выплачивают компенсацию.
Ранее сообщалось, что в Свирске 52 семьи получили ключи от новых квартир после переселения «аварийки».