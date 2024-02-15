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В Иркутской области заключили более тысячи соцконтрактов

В результате 90% жителей трудоустроились.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

За прошлый год в Иркутской области заключили 1190 социальных контрактов для поиска работы. В результате 90% жителей трудоустроились. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Услугой воспользовались те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, — уточняет пресс-служба правительства региона.

Специалисты через социальные контракты помогают людям найти нужные вакансии, а также получить профессиональное или дополнительное образование.

Тем, кто заключил контракт, в течение четырех месяцев выплачивают компенсацию.

Ранее сообщалось, что в Свирске 52 семьи получили ключи от новых квартир после переселения «аварийки».