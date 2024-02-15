Подрались под рев трибун: игроки «Амура» и «Трактора» сцепились посреди матча в Хабаровске

Матч «Амура» и «Трактора» 14 февраля запомнится болельщикам не только победой хабаровчан, но и дракой. В середине встречи сцепились игрок «тигров» Виктор Балдаев и челябинский хоккеист Илья Карпухин. За драку оба были наказаны.
«Амур» борется за выход в плей-офф, поэтому каждая игра сейчас особенно важна. Эмоции «тигров» на пределе, пик был достигнут в середине прошедшего матча. Чарльз Робинсон из «Трактора» толкнул в спину хабаровского хоккеиста Ефима Гуркина. Последний отвечать не стал, ситуация могла бы сойти на нет. Но разбираться поехал Балдаев. За челябинского легионера вступился Карпухин.
Оба были наказаны в общей сложности на 16 минут штрафа. Балдаев получил две минуты за блокировку, еще столько же за грубость и пять минут — за драку. Карпухин провел на скамейке штрафников семь минут: две за грубость и пять — за драку. Серьезных травм никто не получил.
— Другой игрок нашего со спины зацепил: может, он видел — не видел. Просто я пошел заступаться за своего и все. Подрались раз, предложил еще раз, потом второй раз подрались. Ну, две драки, получается, — объяснил Виктор Балдаев после матча.
Несмотря на внушительный штраф защитника, «тигры» вышли из игры победителями. Матч «Амур» — «Трактор» 14 февраля завершился со счетом 4:2.
Хабаровчане наконец-то забрались в зону плей-офф. «Амур» занимает восьмую строчку Восточной конференции с активом в 66 очков. Впереди у «тигров» пять матчей с непростыми соперниками, которые вполне могут понизить рейтинг хабаровской команды. Удастся ли Андрею Мартемьянову вывести «Амур» в розыгрыш Кубка Гагарина — станет известно в конце февраля, когда закончатся встречи регулярного чемпионата.