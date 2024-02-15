Подрались под рев трибун: игроки «Амура» и «Трактора» сцепились посреди матча в Хабаровске

Оба были наказаны в общей сложности на 16 минут штрафа. Балдаев получил две минуты за блокировку, еще столько же за грубость и пять минут — за драку. Карпухин провел на скамейке штрафников семь минут: две за грубость и пять — за драку. Серьезных травм никто не получил.