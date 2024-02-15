Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Полиция Иркутска проверила мигрантов, занятых в сфере перевозок

В Иркутске прошёл рейд по выявлению нарушений среди мигрантов, занятых в сфере пассажирских и грузовых перевозок.
Источник: ГУ МВД

Его провели сотрудники городской ГИБДД и отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Проверочные мероприятия длились три дня. Было осмотрено более 300 единиц транспорта, выявлено 50 нарушений. Семь водителей не имели регистрации и разрешения на перевозку пассажиров.

Рейды будут продолжены.

ГИБДД