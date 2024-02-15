Полиция Иркутска проверила мигрантов, занятых в сфере перевозок

Проверочные мероприятия длились три дня. Было осмотрено более 300 единиц транспорта, выявлено 50 нарушений. Семь водителей не имели регистрации и разрешения на перевозку пассажиров.
Рейды будут продолжены.
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Проверочные мероприятия длились три дня. Было осмотрено более 300 единиц транспорта, выявлено 50 нарушений. Семь водителей не имели регистрации и разрешения на перевозку пассажиров.
Рейды будут продолжены.