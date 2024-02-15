Нового главу назначили в Центральном районе Хабаровска

Новый руководитель родился в 1969 году. У него есть высшее образование: в 1991 году он получил диплом Хабаровского высшего военного строительного училища. На муниципальной службе работал 19 лет, из них руководителем — 18 лет. Также около 20 лет служил в Вооруженных силах России.