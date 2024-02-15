Нового главу назначили в Центральном районе Хабаровска

Комитетом по управлению Центральным районом Хабаровска теперь управляет Иштван Брысин. Его назначили не только председателем, но и заместителем мэра города, сообщает администрация краевой столицы.
Новый руководитель родился в 1969 году. У него есть высшее образование: в 1991 году он получил диплом Хабаровского высшего военного строительного училища. На муниципальной службе работал 19 лет, из них руководителем — 18 лет. Также около 20 лет служил в Вооруженных силах России.
В портфолио нового председателя — несколько наград. Среди них медаль «Участнику борьбы со стихией на Амуре», нагрудной знак «Признание и почет», благодарность губернатора Хабаровского края. Имеет награды мэра и администрации города Хабаровска.
Ранее в администрации Хабаровска назначили двух новых глав районов.