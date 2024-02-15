Владельцев квартир без счетчиков ждут новые ограничения

Собственники квартир, не установившие приборы учета услуг ЖКХ, могут столкнуться с некоторыми ограничениями, если Госдума примет новый законопроект.
Депутаты хотят запретить посуточную аренду квартиры, если в ней отсутствуют счетчики на холодную и горячую воду, электричество, а также на газ. Авторы законопроекта отмечают, что инициатива направлена на защиту прав соседей. Арендаторы пользуются коммунальными услугами, а платят за них потом жители дома, объяснил депутат Сергей Колунов.
«Если нет приборов учета, а у тебя арендаторы всем пользуются, бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления», — рассказал парламентарий.
Он рассказал, что если собственники квартир будут нарушать данное правило, то соседи смогут подать на него в суд. Также в будущем могут разработать меры административной ответственности для владельцев, сдающих жилье с нарушениями, добавил Сергей Колунов в беседе с ТАСС (16+).