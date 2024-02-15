Владельцев квартир без счетчиков ждут новые ограничения

Он рассказал, что если собственники квартир будут нарушать данное правило, то соседи смогут подать на него в суд. Также в будущем могут разработать меры административной ответственности для владельцев, сдающих жилье с нарушениями, добавил Сергей Колунов в беседе с ТАСС (16+).