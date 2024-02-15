Синоптики сообщили, когда Челябинскую область покинут 40-градусные морозы

Днём в четверг, 15 февраля, потеплеет до −20…-25. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти будет хоть и не очень сильным, с порывами до 11 метров в секунду, но с учётом серьёзного минуса неприятно обжигающим. В ночь на пятницу вновь похолодает до −27…-32, а в горах и низинах — снова до −40. Днём будет уже менее зябко, до 13−18 градусов ниже ноля. В ночь на субботу морозы пойдут на спад: столбики уличных термометров опустятся лишь до −34.