Экологический скандал: более двух тысяч жителей микрорайона Стрижи поставили подписи под петицией в защиту озера «Жемчужина Сибири»

— Министерство природных ресурсов и экологии дало добро застройщику на проведение данной работы. Мы с вами понимаем, чем это может закончиться. Никто не верит в то, что безупречно чистая вода будет течь в наше озеро. Наша задача его сохранить. Мы сейчас с вами находимся рядом со стройкой «Новеллы». Если застройщик пустит воду в озеро, не понятно чем это может закончиться. Это все делается для удешевления в первую очередь, потому что ассенизаторами вывозить эту воду будет дорогостоящее мероприятие. За чей счет банкет? Дешевле вылить к нам в озеро, — говорит Дмитрий Мельников. Снятое им видео с трубой завирусилось в сети.