Экологический скандал: более двух тысяч жителей микрорайона Стрижи поставили подписи под петицией в защиту озера «Жемчужина Сибири»

11 февраля более 300 человек собрались в микрорайоне Стрижи, чтобы подписать петицию на имя губернатора и прокурора Новосибирской области с просьбой разобраться в правомерности передачи озера «Жемчужина Сибири» в пользование ООО «СЗ ВейкПарк», входящее в группу компаний «Стрижи».
Эта инициатива жителей микрорайона похоже «обидела» главу Минприроды Евгения Шестернина, который написал в своем ТГ-канале: «Министерство не реагирует на политические и коммерческие провокации. Откуда и из кого бы они не распространялись».
О какой коммерческой провокации ведет речь Шестернин, приходится только догадываться. Свою визу под соглашением с «ВейкПарком» он поставил 23 января 2024 года. Предметом договоренности стало ни много ни мало разрешение застройщику ЖК «Новелла» осуществлять «сброс сточных (дренажных) вод на период строительства нулевого цикла многоквартирных жилых домов».
От ЖК Новелла’прямо к озеру уже проброшена труба, из которой сточные воды со строительной площадки будут поступать прямо в озеро. Черную пластиковую трубу сопровождает стенд с духоподъемной надписью: «По этой трубе в озеро отводятся очищенные дренажные воды со строительной площадки дома “Новелла”.
«Жемчужина Сибири» уже давно стала намоленным местом не только для жителей микрорайона, но и для многих жителей севера Новосибирска. За последние годы озеро буквально преобразилось. Выдержит ли хрупкая экосистема водоема дренажный напор депелопера, еще не факт.
— Министерство природных ресурсов и экологии дало добро застройщику на проведение данной работы. Мы с вами понимаем, чем это может закончиться. Никто не верит в то, что безупречно чистая вода будет течь в наше озеро. Наша задача его сохранить. Мы сейчас с вами находимся рядом со стройкой «Новеллы». Если застройщик пустит воду в озеро, не понятно чем это может закончиться. Это все делается для удешевления в первую очередь, потому что ассенизаторами вывозить эту воду будет дорогостоящее мероприятие. За чей счет банкет? Дешевле вылить к нам в озеро, — говорит Дмитрий Мельников. Снятое им видео с трубой завирусилось в сети.
Депутат Горсовета от Заельцовского района Екатерина Шалимова тоже удивлена такой «заботой» министерства об озере в Стрижах.
— Большое наше озеро, где мы проводим все наши мероприятия, где проходят крещенские купания, экофестивали, мы бережем, как зеницу ока. Мы стараемся сохранить его в первозданном виде, но застройщик, видимо, решил найти для себя самый не затратный вариант: проще всего прокинуть трубу и стоки со стройки сливать в озеро. Мы не хотим и не должны разбираться в инженерных решениях, мы не хотим переживать, не сломался ли там какой-то из фильтров. Мы просто хотим, чтобы наше озеро оставили в покое и никакие сливы туда не производились. Может погибнуть целая экосистема микрорайона в угоду одному застройщику, — считает Екатерина Шалимова.
В своем ответе на запрос редакции в «ВейПарке» тогда сослались на то, что «строительство полноценной системы отвода грунтовых вод с площадки ЖК “Новелла” было запланировано на конец сентября, но, из-за экстремальных ливней и неконтролируемого повышения уровня грунтовых вод потребовались аварийные меры во избежание обвала стен котлована».
На место экологической катастрофы тогда был вызван наряд полиции, позже скандалом заинтересовались в следственном комитете. Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
Но до правовой оценки правомочности действий строительной компании так и не дошло. Видимо, потому, что пострадавший водоем был частной территорией. Только грядущей весной жители «Эволюции» поймут, восстановится ли кристальная чистота их озера.
Несколько месяцев назад скандал вокруг частного озера не привлек пристального внимания Евгения Шестернина, но «Жемчужина Сибири» — это уже общественная территория, патронатом которой занимается Минприроды.
Евгений Шестернин прав в одном — жители Стрижей все знают и все видят.
— У нас единственное место отдыха. Если его сейчас загадят, как это обычно у нас делается, это будет проблема. Мы просто все в шоке от того, что делает застройщик и министерство. У нас тут митинг был, собралось много народу, все конечно против такого использования нашего озера. Мы не хотим никаких сбросов, — возмущается Татьяна Первая, которая живет в Стрижах уже девятый год.
13 февраля обеспокоенные стрижевцы пришли на прием в министерство. Правда, сам министр на этой встрече отсутствовал со ссылкой на запланированную ранее командировку в один из районов области.
Позже в своем канале он отчитался: «В министерство пришли инициативная группа и депутат городского совета Екатерина Шалимова. Наши специалисты ответили на все вопросы — по анализу дренажной воды, запланированному сливу, законности решения, порядку выдачи. К счастью, больше не было слов напротив “жидкие отходы, строительные отходы”. К сожалению, было много лишних и непередаваемых слов. Министерство надеется, что это холостые эмоции».
— Никакого решения проблемы нам не было предложено, кроме обоснования того, что разрешение выдано согласно определенному перечню и не противоречит законодательству. Мы не довольны этим ответом, мы будем обращаться и в правоохранительные органы и в природоохранную прокуратуру. Мы надеемся на общественный резонанс и заинтересованность жителей, которые сплотились вокруг одной большой проблемы. Есть 10 дней, чтобы застройщик переговорил с жителями и снял напряженность, разобравшись с этим вопросом, — рассказала депутат Горсовета.
Возможно из-за того, что скандал накануне главных выборов в стране не нужен региону, а может потому, что версия «заботы» о сохранности озера показалась не очень убедительной руководству области, уже 14 февраля Евгений Шестернин обратился с письмом к директору ООО «СЗ ВейкПарк» Игорю Белокобыльскому: «Учитывая социальную напряженность, возникшую по факту выполнения работ по строительству системы отвода очищенных сточных вод в “Жемчужину Сибири”, настойчиво рекомендую… рассмотреть альтернативные варианты сброса дренажных вод в другие водоприемники».
Жители Стрижей празднуют промежуточную победу, но намерены сохранять бдительность на случай, если застройщик проигнорирует позицию министерства и попытается возобновить работы на озере.
Редакция будет следить за развитием событий.
Светлана ВОРОНКОВА.